PROTESTEER TEGEN GEWELD TEGEN DEMONSTRANTEN IN WIT-RUSLAND

In Wit-Rusland gebruikt de politie bruut geweld tegen demonstranten. Zij beschuldigen president Loekasjenko van het vervalsen van de verkiezingsuitslag van 9 augustus 2020. Daardoor is hij voor de zesde keer president geworden. Ten minste twee demonstranten zijn om het leven gekomen en vele tientallen raakten gewond. Er komen gruwelijke verhalen naar buiten van demonstranten die in detentie zijn gemarteld.

In de aanloop naar de verkiezingen werden oppositieleiders gevangengezet op grond van valse beschuldigingen. Zo werd voorkomen dat ze het tegen Loekasjenko konden opnemen. Ook pakte de politie honderden vreedzame demonstranten op. Veel van hen zeggen in detentie te zijn geschopt, dat ze met wapenstokken zijn geslagen en bedreigd werden met verkrachting.

Roep de autoriteiten van Wit-Rusland op om het geweld tegen demonstranten onmiddellijk te stoppen. Teken nu de petitie!